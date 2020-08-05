4 مباريات ساخنة في الدوري الأوروبي

تعود بطولة الدوري الأوروبي "يوروباليج" للدوران من جديد، اليوم الأربعاء، بإقامة 4 مباريات بعد توقف دام نحو 5 أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





يلتقي شاختار دونيتسك الأوكراني مع فولفسبورج الألماني، بينما يواجه كوبنهاجن الدنماركي نظيره إسطنبول باشاك شهير التركي، كما يستضيف مانشستر يونايتد نظيره لاسك لينز النمساوي على ملعب "أولد ترافورد"، بينما يلتقي إنتر ميلان الإيطالي مع نظيره خيتافي الإسباني على ملعب "فيلتينس ارينا"، ضمن منافسات إياب دور 16.





وحسم يونايتد تأهله للدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي بنسبة كبيرة، خاصة بعدما حسم الذهاب في فبراير (شباط) الماضي خارج ملعبه 5-1.





ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة الليلة بين الفريق الإنجليزي ولاسك لينز في الدور ربع النهائي، مع الفائز من المواجهة الأخرى بين باشاك شهير وكوبنهاجن، وفقاً لما أسفرت عنه القرعة في يوليو الماضي.





وفي المواجهة الأخيرة، تبدو فرصة إنتر ميلان أكبر لعبور خيتافي في المواجهة الفاصلة التي تستضيفها ألمانيا، بعدما تعذر إقامة المواجهة بنظام الذهاب والإياب بسبب فيروس كورونا.





ومن المنتظر أن يلتقى الفائز من مواجهة إنتر وخيتافي، مع الفائز من مواجهة رينجرز الإسكتلندي وباير ليفركوزن الألماني، في الدور ربع النهائي.



