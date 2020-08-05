بن شرقي وأناجم يعودان للزمالك

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
وصل إلى القاهرة منذ قليل الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان في استقبال الثنائي نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي حيث وصل اللاعبان من دبي والتي تواجدا بها ترانزيت بعد مغادرة المغرب.

ومن المنتظر أن يخضع الثنائي لمسحة طبية للاطمئنان عليهما قبل الانتظام مع الفريق في التدريبات الجماعية.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى مواجهة نظيره المصري البورسعيدي غدا الخميس على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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