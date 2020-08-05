كارول سماحة:"قومي من تحت الردم يا بيروت"

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، جمهورها بمقطع فيديو جديد من مرفأ بيروت بعد الأنفجار الذي حدث به أمس الثلاثاء، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت كارول، على مقطع الفيديو قائلة:"قومي من تحت الردم يا بيروت لا كلام يعبر عن حجم الفاجعة!".


وأضافت:"الله يصبر الناس..ويخفف من أوجاعهم".


ونال مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة اللبنانية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قلوبنا معكم ربى يحمى بيروت واهلها" وأضاف الشاعر تامر حسين:"ربنا يعينكم وقلوبنا معاكم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:ياربي لطفك الله يشفي المرضى ويرحم الموتى يارب".

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