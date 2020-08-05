أعمال فنية كادت تذهب بطولتها لنجوم آخرين.. تعرف عليها

كواليس فنية مثيرة تقف وراء العديد من الأعمال الفنية التي عرضت ولاقت نجاحاً كبيرا للغاية.. ولا يعلم الكثيرون أن بعض الأعمال كانت ستكون من نصيب نجوم آخرين غير أبطالها.





الناقد الفني طارق الشناوي تحدث لـ"العربية.نت" عن بعض كواليس تلك الأعمال، وعلى رأسها مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي قام ببطولتها عادل إمام ويونس شلبي وسعيد صالح.





وكاد هذا العمل يعرض دون عادل إمام، بعدما وقع خلاف بينه وبين الشركة المنتجة، فتم إسناد دور "بهجت الأباصيري" إلى محمد صبحي الذي ظل لأسابيع يقوم بالبروفات الخاصة بالدور.





إلا أن عادل إمام عاد مرة أخرى إلى المسرحية قبل رفع الستار وعرضها للجمهور، دون أن يشارك محمد صبحي فيها رغم مشاركته في البروفات.

وفي مسرحية "ريا وسكينة" حقق الفنان أحمد بدير نجاحاً كبيراً بدور "عبد العال"، على الرغم من كونه قدم الدور بديلاً للفنان حمدي أحمد، الذي تم استبعاده بعد مشاركته في بدايات العمل.



