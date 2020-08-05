أعمال فنية كادت تذهب بطولتها لنجوم آخرين.. تعرف عليها
الشناوي روى ما حدث، قائلاً إن حمدي أحمد قدّم الدور في البداية، قبل أن تقرر شادية استبعاده من المسرحية، حينما سمعته وهو يعبر عن غضبه من تفاعل الجمهور بشكل كبير معها على المسرح، وهي التي تقدم أول تجربة مسرحية لها.
فما كان من شادية إلا أن أبلغت الإنتاج بضرورة استبعاد حمدي أحمد قائلةً: "ده ميجيش تاني". وبالفعل أجرى الإنتاج اتصالات بأحمد بدير ونجاح الموجي من أجل لعب دور "عبد العال" في العرض المسرحي.
وأكد الشناوي أن أحمد بدير روى له كيف اتصلت به الشركة المنتجة وأخبرته أن لديه الأولوية بالمشاركة في المسرحية، بشرط أن يوفق على الأمر في خلال 24 ساعة فقط، وهو ما استجاب له بالفعل، وحصل على الدور.
وفي فيلم "الراقصة والطبال"، حقق أحمد زكي نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، لكن الجمهور لا يعلم أن زكي كان الخيار الثالث من أجل تقديم دور البطولة في هذا العمل.
وعُرض الدور أولاً على عادل إمام الذي وافق في البداية على المشاركة في الفيلم، لكنه بعد قراءة النص طلب أن يقدم الدور الذي لعبه عادل أدهم في الأحداث.
إلا أن المخرج أشرف فهمي رفض الأمر، خاصةً أنه كان قد تعاقد بالفعل مع عادل أدهم. وبعدها عُرض الدور نفسه على محمد صبحي، الذي رفضه مبرراً ذلك بانشغاله بعمل مسرحي، ليتم اختيار أحمد زكي في نهاية الأمر.
ويبدو أن أحمد زكي كان له العديد من المواقف المشابهة، ولعل ما حدث بينه وبين المخرج محمد خان في فيلم "الحريف" هو خير دليل على ذلك.