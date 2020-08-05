"الأطباء العرب" يعلن تضامنه الكامل مع الحكومة والشعب اللبناني

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:41 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
أعرب اتحاد الأطباء العرب، على لسان أمينه العام، الدكتور أسامة رسلان، عن تضامنه الكامل مع لبنان حكومة وشعبًا، في محنته الحالية، بعد الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء، وأسفر عن أضرار مادية فادحة فضلا عن عشرات القتلى، ومئات المصابين،

وأعلن الاتحاد، في بيان اليوم، تشكيل لجنة طارئة برئاسة الدكتور على أبو سيف رئيس قطاع الإغاثة والتنمية بالاتحاد لبحث سبل التدخل وتقديم المساعدة اللازمة للشعب اللبناني، سائلا المولى عز وجل أن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على جرحى الحادث الأليم، وأن يحفظ لبنان وأهله الكرام، من كل مكروه وسوء.

وأكد البيان أنه يضع كافة إمكانيات وقدرات الاتحاد الطبية والإنسانية للتعاون مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية لمواجهة الكارثة، وإغاثة المنكوبين.

وفور وقوع الانفجار الضخم الذي هز بيروت، بحث الدكتور أسامة رسلان الأمين العام للأطباء العرب، مع الدكتور عمر عياش رئيس المجلس الأعلى للاتحاد، والدكتور أحمد البوش الأمين العام المساعد للاتحاد في لبنان، سبل تقديم المساعدات الإغاثية والطبية، واتخاذ كافة الإجراءات الإغاثية الفورية في هذه الظروف الكارثية.

كما حرص "رسلان" خلال اتصاله برئيس المجلس الأعلي لاتحاد الأطباء العرب، على الاطمئنان على أحوال الأشقاء في لبنان وبيروت بشكل خاص، بعد كارثة الانفجار المروع.

وأعرب اتحاد الأطباء العرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا داعيا الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يلهم زويهم الصبر والسلوان.

تعافي 1503 مصابين من فيروس كورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 1503 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لبنان الأطباء العرب اتحاد الأطباء العرب

أخبار تهمك

ليفربول يستغني عن صخرة الدفاع لضم كوليبالي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

الصليب الأحمر اللبناني: انفجار بيروت خلف أكثر من 100 قتيل

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ حوالي 10 ساعة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 11 ساعة

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يبحث عن تدعيم خط دفاعه

منذ أقل من ساعة

بيريز يفجر مفاجأة كبرى لريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ حوالي 12 ساعة

اللجنة الخماسية تصدم كهربا

منذ أقل من ساعتين

كلمات زيدان "القاتلة" لعبور مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 10 ساعة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة مصري واختفاء آخر في حادث بيروت

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:45 ص

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

09:36 م

ليفربول يستغني عن صخرة الدفاع لضم كوليبالي

09:00 ص

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

01:15 ص

اللجنة الخماسية تصدم كهربا

09:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا