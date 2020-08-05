"الأطباء العرب" يعلن تضامنه الكامل مع الحكومة والشعب اللبناني
الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:41 ص
منى صموئيل
أعرب اتحاد الأطباء العرب، على لسان أمينه العام، الدكتور أسامة رسلان، عن تضامنه الكامل مع لبنان حكومة وشعبًا، في محنته الحالية، بعد الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء، وأسفر عن أضرار مادية فادحة فضلا عن عشرات القتلى، ومئات المصابين،
وأعلن الاتحاد، في بيان اليوم، تشكيل لجنة طارئة برئاسة الدكتور على أبو سيف رئيس قطاع الإغاثة والتنمية بالاتحاد لبحث سبل التدخل وتقديم المساعدة اللازمة للشعب اللبناني، سائلا المولى عز وجل أن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على جرحى الحادث الأليم، وأن يحفظ لبنان وأهله الكرام، من كل مكروه وسوء.
وأكد البيان أنه يضع كافة إمكانيات وقدرات الاتحاد الطبية والإنسانية للتعاون مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية لمواجهة الكارثة، وإغاثة المنكوبين.
وفور وقوع الانفجار الضخم الذي هز بيروت، بحث الدكتور أسامة رسلان الأمين العام للأطباء العرب، مع الدكتور عمر عياش رئيس المجلس الأعلى للاتحاد، والدكتور أحمد البوش الأمين العام المساعد للاتحاد في لبنان، سبل تقديم المساعدات الإغاثية والطبية، واتخاذ كافة الإجراءات الإغاثية الفورية في هذه الظروف الكارثية.
كما حرص "رسلان" خلال اتصاله برئيس المجلس الأعلي لاتحاد الأطباء العرب، على الاطمئنان على أحوال الأشقاء في لبنان وبيروت بشكل خاص، بعد كارثة الانفجار المروع.
وأعرب اتحاد الأطباء العرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا داعيا الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يلهم زويهم الصبر والسلوان.
تعافي 1503 مصابين من فيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 1503 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.
وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا