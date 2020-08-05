نجم ستار أكاديمي يعلن إصابته بفيروس كورونا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:37 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
أعلن نجم ستار أكاديمي في موسمه ال11 مروان يوسف، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال مشاركة منشور جديد، على حسابه الشخصي، عبر خاصية "الأستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وقال مروان، خلال المنشور:"مرحبا يا جماعة عادة ما بطل وبحكي بأي موضوع بس هلا حسيت بدي أكتب.. إمبارح كان عندي عملية صغيرة واتطلب مني pcr لفيروس كورونا وعملتو وطلع إيجابي".

وتابع:"وبما إنه إرادة الله فوق كل إعتبار وأنا عندي ثقة بهالشي مش خيفان من هالفيروس.. بطلب من الكل ما يخاف ويعرف إنه هالمرحلة راح تمرق".

وأختتم:"اللي مخالطني بهالفترة يحجر حاله.. شكرا لكل الناس اللي واقفة حدي".

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