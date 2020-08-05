تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات
الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:34 ص
نيفين سمير
إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر السوق الرئيسي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% رابحاً 16.250 نقطة ليصل إلى مستوى 5020.63 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% رابحاً 27.870 نقطة ليصل إلى مستوى 5499.94 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.32% خاسراً 9.250 نقطة ليصل إلى مستوى 4071.45 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.43% رابحاً 17.560 نقطة ليصل إلى مستوى 4068.52 نقطة.
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 57.3 مليون سهم بقيمة 16.5 مليون دينار كويتي عبر 3442 صفقة، وصعدت 5 قطاعات على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.63%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 4.72%، ثم قطاغ التأمين بنسبة 1.76%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.33%.
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