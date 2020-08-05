تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات









إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر السوق الرئيسي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% رابحاً 16.250 نقطة ليصل إلى مستوى 5020.63 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% رابحاً 27.870 نقطة ليصل إلى مستوى 5499.94 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.32% خاسراً 9.250 نقطة ليصل إلى مستوى 4071.45 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.43% رابحاً 17.560 نقطة ليصل إلى مستوى 4068.52 نقطة.



