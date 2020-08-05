جامعة القاهرة: 90 منحة مجانية كاملة لأوائل الثانوية العامة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:34 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
أية حمروشي
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تخصيص 90 منحة مجانية كاملة للـ 30 الأوائل فى كل شعبة بالثانوية العامة (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي).

وأوضح أن الـ 90 منحة تشمل الالتحاق بأي نظام تعليمي بالجامعة وبرامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية، كما تشمل المصروفات الدراسية والكتب والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية.

وقدم رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، التهنئة لأوائل الثانوية العامة قائلًا: "جامعة القاهرة العريقة تفتح ذراعيها لكم لتنضموا لها في أقوى البرامج الدراسية التي تخرج طلابًا بمواصفات دولية"، مشيرًا إلى أنه نظرًا للمجموع التكراري فالأولوية لأول 30 طالبا يتقدمون من كل شعبة إلى الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بعد إعلان تنسيقهم على الجامعة. 

وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تجدد نفسها الآن وتتقدم بقوة في التصنيفات الدولية وتحقق منافسة قوية مع الجامعات العالمية، بقوة برامجها، وأساتذتها، وجودة مناهجها، وكفاءة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة الآن من أفضل 1% على مستوى الجامعات العالمية، وتتقدم على جامعات عالمية كبرى، حيث تقدمت على عدد 92 جامعة بأمريكا، و27 جامعة بالمملكة المتحدة، و23 جامعة بألمانيا، وفي تصنيف "ويبومتركس" إصدار يوليو 2020، تقدمت الجامعة على كثير من الجامعات العالمية مثل السوربون وهاينريش هاينه دوسلدورف الألمانية، وأنقرة التركية، وتولوز الفرنسية، وكيو اليابانية أوكلاند الامريكية، وغيرهم.

وقال رئيس جامعة القاهرة: "نعم نحن نستطيع أن نخرج مرة أخرى قامات جديدة في الأدب والعلم والسياسة في حجم نجيب محفوظ، ومجدي يعقوب، وسلطان القاسمي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة اوائل الثانوية العامه الثانوية العامه

أخبار تهمك

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يبحث عن تدعيم خط دفاعه

منذ أقل من ساعة

الصليب الأحمر اللبناني: انفجار بيروت خلف أكثر من 100 قتيل

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

ليفربول يستغني عن صخرة الدفاع لضم كوليبالي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 15 ساعة

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

اللجنة الخماسية تصدم كهربا

منذ أقل من ساعتين

بيريز يفجر مفاجأة كبرى لريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ أقل من ساعتين

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 11 ساعة

كلمات زيدان "القاتلة" لعبور مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ حوالي 10 ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة مصري واختفاء آخر في حادث بيروت

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

جامعة النيل الأهلية تقدم 30 منحة لأوائل الثانوية العامة

مميزات ومنح وتدريبات مجانية.. هدايا الدولة لـ"أوائل الثانوية العامة"

جامعة القاهرة توافق علي منحة كاملة للأول على الثانوي العام

الخشت يستعرض إنجازات جامعة القاهرة (صور)

جامعتا "القاهرة" و"السوربون" تجددان اتفاقية منح الدرجة العلمية المشتركة

منح دراسية بالجامعة الألمانية بالقاهرة لأوائل الثانوية العامة بالفيوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:45 ص

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

09:36 م

ليفربول يستغني عن صخرة الدفاع لضم كوليبالي

09:00 ص

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

01:15 ص

اللجنة الخماسية تصدم كهربا

09:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا