تفاصيل اجتماع فايلر مع صالح جمعة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:02 م
فايلر وصالح جمعة
فايلر وصالح جمعة
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح صالح جمعة نجم الفريق فرصة أخيرة من أجل استعادة لياقته البدنية وتصحيح الأخطاء التي يعاني منها عن طريق وضع برنامج خاص خضع له جمعة من أجل تنفيذ بعض الوحدات البدنية لإنقاص وزنه.

وحرص رينيه فايلر على الاجتماع مع صالح جمعة من أجل مناقشته في بعض الأمور التي تخص آدائه خلال التدريبات ومطالبته بحل تلك المشاكل حتى يشارك في المباريات وينافس على حجز مكان في تشكيل الفريق الأساسي.

وتسعى لجنة التخطيط في الأهلي إلى الضغط على فايلر من أجل الحفاظ على جمعه وعدم إثارة المشاكل خاصة بعد أن فشلت محاولات تسويقه لعدم مشاركته في المباريات الرسمية منذ فترة مما دفع أندية الدوري لاستبعاده من حساباتها وصرف النظر عنه.

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