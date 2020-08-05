الأهلي يوافق على رحيل مهاجمه

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:33 م
الاهلي
الاهلي
محمد الدمتناوي
استقر مسؤولو النادي الأهلي، على رحيل أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق والمعار لنادي الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترغب إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في تسويق أحمد ياسر ريان إلى أوروبا، بعد ظهورة بشكل لافت للغاية مع الجونة، خلال الموسم الحالي.

وطلب أحمد ياسر ريان من وكيل أعماله، البحث له عن عرض احتراف في أوروبا خلال الصيف المقبل من أجل الاستفادة على المستوى الفني والمادي.

ويرغب نادي المقاولون العرب في استعارة اللاعب، لكن لجنة التخطيط بالأهلي، أجلت الأمر حتى نهاية الموسم، حتى يتم النظر في العروض المقدمة للاعب.

وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، أبلغ إدارة القلعة الحمراء، بعدم رغبته في عودة أحمد ياسر ريان، خلال الموسم المقبل ويفضل استمرار إعارته سواء مع الجونة أو أي فريق آخر.

أخبار تهمك

اللجنة الخماسية تصدم كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل مهاجمه

منذ ثلث ساعة

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ 38 دقيقة

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة مصري واختفاء آخر في حادث بيروت

منذ حوالي 11 ساعة

الفرصة الأخيرة لصالح جمعة في الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 3 ساعات

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ حوالي 12 ساعة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

ظهير الأهلي يرفض العودة من الجونة

منذ ساعة و نصف

ليفربول يستغني عن صخرة الدفاع لضم كوليبالي

منذ حوالي 4 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:17 م

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

09:45 ص

الأهلي يوافق على رحيل مهاجمه

12:33 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

09:36 م

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

01:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا