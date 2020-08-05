أسعار بورصة الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 5-8-2020 بالسوق المحلي

حققت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 5-8-2020 استقرار، بالتزامن مع تراجع الطلب عليها والتركيز على اللحوم في أول أيام عيد الأضحى المبارك بجانب قيام وزارة التموين بضخ كميات اضافية منها بالمجمعات الاستهلاكية.





وتراوح الكيلو الأبيض بين 24 و25 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 36 جنيهًا، و33 جنيهًا للساسو، و43 للرومى، و39 للبط، و26 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.





أسعار الكتاكيت اليوم





سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 6 إلى6.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 4 إلى 5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3.5 إلى 4.5 جنيه.





أسعار الدواجن اليوم





سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 25 إلى 27 جنيها.

سر كيلو اللحم البلدي يتراوح من 36 إلى 38 جنيها.

سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 20 إلى 23 جنيها.

سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 30 إلى 33 جنيها.

سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.

سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض يتراوح من 35 إلى 40 جنيها

سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 45 إلى 50 جنيها.

سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 29 إلى 32 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 29 إلى 33 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 38 إلى 40 جنيها.



