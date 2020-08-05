مصر للطيران تعلن تسيير 21 رحلة إلى عواصم ومدن العالم

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:50 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
الفجر
كشفت شركة مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية المنتظمة، اليوم الأربعاء، والذي يشمل 21 رحلة جوية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وأكدت في بيان اليوم الأربعاء، أن الرحلات ستكون إلى وجهات " أمستردام - باريس - روما - لندن - الشارقة - بيروت - بغداد - نيويورك - إسطنبول- الخرطوم - ميلانو - أبوظبي - دبي" ورحلات استثنائية إلى كل من جدة والمدينة المنورة "، بواقع رحلة واحدة إلى كل وجهة دولية بخلاف مدن دبي وميلانو وأبوظبي، حيث تسير مصر للطيران رحلتين إلى هناك.
 
وتسير أيضا مصر للطيران، رحلات استثنائية إلى كل من جدة والمدينة المنورة بالإضافة إلى رحلة جوية داخلية إلى شرم الشيخ ورحلتين إلى الغردقة ورحلات الشحن الجوى تنقل جميع هذه الرحلات مايقرب من ١٧٠٠ راكب.

تعافي 1503 مصابين من فيروس كورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 1503 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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