أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 5-8-2020

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر

استقرت أسعار اللحوم  بالأسواق اليوم الأربعاء 5-8-2020، بعدما شهدت ٌإقبالاً كبيراً خلال الفترة  ما قبل العيد بأيام ، ويتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 120 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، وسجل  سعر  كيلو الضأن من 130 إلى 160 جنيهًا، واللحم الجملي من 90-110 جنيها.

ومع نمو الثروة الحيوانية وإطلاق الدولة من خلال وزارة الزراعة للمشروع القومي للبتلو لصالح صغار المربيين فقد إستقرت أسعار اللحوم اليوم مع توقعات بأن تتراجع خلال الفترة المقبلة .

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 5-8-2020 

سعر كيلو الكندوز بين 140 وحتى 150 جنيها.
سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها.
سعر كيلو السجق 110-125 جنيها .
وتراوحت اسعاركيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها .
وتراواحت أسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها .
وتراوحت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 120و حتى 140جنيها .
كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 120 جنيها .


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