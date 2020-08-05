أسعار العملات اليوم الأربعاء 5-8-2020 مقابل الجنيه المصري في البنوك

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:46 ص
بوابة الفجر
 استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 5-8-2020 خلال بداية اتعاملات الصباحية بعد انقاء اجازة عيد الأضحى المبارك ، وننشر فيما يلي اخر تحديث لأسعار العملات وجاءت على النحو التالي:

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي خسائر أمام الجنيه المصري في تعاملات شهر يوليو بقيمة 11 قرشا؛ ليصل بنهاية تعاملات الشهر إلى 51.03 جنيه للشراء و 52.46 جنيه للبيع، بعدما كان قد سجل في بداية تعاملات الشهر نحو 52.14 جنيه للشراء و 52.49 جنيه للبيع.


وعلى صعيد الريال السعودي فقد شهد تراجعات بقيمة 3 قروش خلال تعاملات هذا الشهر والذي كان يشهد تقريبا ارتفاعات بسبب موسم الحج واقبال المصريين على شرائه، إلا أن هذا الموسم ومع توقف رحلات الحج شهد تراجع في معدلات شرائه.

وسجل الريال السعودي في بداية تعاملاته نحو 4.27 جنيه للشراء 4.30 جنيه للبيع؛ ليصل بنهاية تعاملات الشهر إلى 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

وبلغت اسعار اليورو في البنك المركزي نحو 18.6 جنيه للشراء ة18.81 جنيه للبيع، وسجل  في بنك عودة 18.6 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع، و18.67 جنيه للشراء   و18.88 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي ، وحقق في بنك مصر نحو 18.15 جنيه للشراء و18.29 جنيه للبيع


سجل سعر الجنيه الاسترليني  في البنك المركزي نحو 20.6 جنيه للشراء و 20.80 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الجنيه الاسترليني في بنك عودة نحو 20.58 جنيه للشراء و 20.75 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الجنيه الاسترليني  في البنك المصري الخليجي نحو 20.58 جنيه للشراء و20.75 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترليني  في البنك الأهلى الكويتي نحو 20.58 جنيه للشراء و 20.81 جنيه للبيع.


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