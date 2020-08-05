وزير الصحة اللبناني يعلن ارتفاع ضحايا انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:44 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
وكالات

أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم الأربعاء، عن 100 وفاة، وعدد كبير من المفقودين من جراء الانفجار في بيروت.

                    

كما أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، في تصريحات صحفية لفضائية سكاي نيوز عربية، عن أكثر من 4 آلاف جريح من جراء انفجار بيروت.

 

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، انفجارًا ضخمًا، مما أسفر عن مقتل 100 على الأقل وإصابة المئات فضلا عن الأضرار المادية الفادحة.

 

وقد أفادت التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت كان شديدا وأدى إلى خسائر في مناطق تبعد عنه كيلومترات.

 

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أكد مقتل 27 شخصا وإصابة نحو 2500 آخرين نتيجة الانفجار، كما قال الصليب الأحمر اللبناني إن المصابين بالمئات.

 

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

 

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

 

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