جامعة النيل تقدم 30 منحة دراسية كاملة لأوائل الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل الأهلية، موافقة مجلس أمناء الجامعة برئاسة المفكر والسياسي السيد عمرو موسى على منح أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2019- 2020، عدد 30 منحة دراسية كاملة؛ بواقع 10 منح دراسية في كل شعبة (10 للعلمي علوم- 10 للعلمي رياضة- 10 لشعبة الأدبي).





وأعلنت الجامعة، على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي على الإنترنت www.nu.edu.eg، شروط الحصول على المنح الدراسية المختلفة؛ والتقدم إليها من خلال الرابط https://bit.ly/NURegistration





من جانبه قدم الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل الأهلية، التهنئة لجموع الطلاب الأوائل والمتفوقين في نتيجة امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا دور الجامعة في الاهتمام بالطلاب المتفوقين دراسيًّا، وهو دور من الأدوار المجتمعية للجامعة التي عهدته منذ إنشائها.





وقال خليل إن الجامعة تهدف إلى خلق جيل جديد مؤمن بأهمية وقيمة البحث العلمي في تقدم الدولة المصرية، خاصة أن جامعة النيل هي أول جامعة أهلية بحثية مصرية لا ربحية في القرن الـ21، و تسعى من خلال أدوراها وما تقدمه إلى وضع مصر على الخريطة العالمية للبحث العلمي وإنتاج التكنولوجيا المتطورة، وإعلاء قيم ثقافة التعلم وريادة الأعمال، وأن الجامعة تسعى دومًا إلى إعلاء مسيرة العملية التعليمية بعد مرور 12 عامًا على تأسيسها.





كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019/2020.





وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي، إن عدد الطلاب الأوائل بلغ 39 طالبًا، استحوذت المدارس الحكومية على 30 طالبًا.





وبلغ عدد الطلاب الأوائل بالمدارس الرسمية لغات 3 طلاب والمدارس الخاصة بمصر لغات طالب واحد، والمدارس الخاصة لغات 5 طلاب.





وأشار الوزير إلي أن عدد الطلاب الأوائل لشعبة علمي رياضيات بلغ 13، منهم 11 بنين، و2 بنات، وبلغ أوائل شعبة علمي علوم 12 طالبًا، منهم 7 بنين، و5 بنات، وبلغ أوائل الشعبة الأدبية 14 طالبًا، منهم 3 بنين، و11 بنات.





وخصصت وزارة التعليم رابط عبر موقعها الإلكتروني للحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال https://g12.emis.gov.eg





جدير بالذكر أنه يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة في العام الدراسي 2019– 2020 ، نحو 676.4 ألف طالب، منهم 291.2 لشعبة علمي علوم، و107 شعبة علمي رياضيات، إضافة إلى 262.5 بالشعبة الأدبية.





ووفقا لتصريحات سابقة للدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة فإن نسبة النجاح أعلى من العام الماضي، وتجاوزت 78%.





كما تصدرت الفتيات قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية وتصدرت شعبة علمي علوم الأوائل أيضًا.



