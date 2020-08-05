موعد مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، موعد مباراة الاياب لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي.









ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام الوداد يوم الثالث من أكتوبر المقبل، في حين أن المارد الأحمر سيلاقي بطل المغرب ذهاباً في الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل.









وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف مجموع مباراتي الذهاب والعودة.









وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، أن المباراة النهائية ستقام على أرض محايدة في حالة تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب من نصف النهائي.









وأشار كاف، أنه في حال تأهل فريقين من مصر أو فريقين من المغرب للمباراة النهائية، ستقام المباراة سواء في مصر أو المغرب في موعد مقترح يوم 16 أو 17 أكتوبر 2020.



