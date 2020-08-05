راغب علامة: "يا حبيبتنا يا بيروت دخيلك لا تنحني"

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:17 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
عبر الفنان راغب علامة، عن حزنه الشديد للوضع الأليم الذي تمر به بيروت أثر أنفجارها، وذلك من خلال نشر صورة جديدة لعين فتاة تبكي، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق راغب، على الصورة قائلًا:"ياحبيبتتا بيروت دخلك لا تنحني..إنتِ الحب الغني وإنتِ الزمان الباقي بوراق السنة".

وأضاف:"خلي إيدك مرفوعة بالعالي يا بيروت على أحلامك عم توعا الليالي يا بيروت وأيامك أعياد مهما يزيد الرماد".


يذكر أن راغب علامة، قد تأثر منزله في الجبل القريب بالأنفجار الذي حدث أمس الثلاثاء ببيروت، وشارك مقطع فيديو للمنزل بعد تدمير، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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