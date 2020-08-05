اللجنة الخماسية تصدم كهربا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:32 ص
كهربا
كهربا
علي خلاف
تترقب جماهير وعشاق، النادي الأهلي، مصير مهاجم الفريق الكروي الأول، محمود عبد المنعم كهربا، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بعد قرار إيقاف الاعب على ضوء، مباراة السوبر.

تحدثت مصادر صحفية، عن اتجاه داخل اللجنة الخماسية لرفض الالتماس الذى تقدم به نادى الأهلى فى الأيام الماضية من أجل تخفيف عقوبة محمود كهربا، لاعب الفريق، على خلفية أحداث السوبر المصرى والذي تُوج بها الزمالك.

وكشفت مصادر صحفية، أن السبب الرئيسي وراء رفض اللجنة الخماسية قبول الالتماس وتخفيف العقوبة الموقعة على كهربا، هو تجنب الغضب المتوقع من جانب إدارة الزمالك.

الجدير بالذكر أن المدرب السويسري رنيه فايلر، قد طلب من إدارة النادي الأهلي، فى الأيام الماضية محاولة تقليص عقوبة كهربا.

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