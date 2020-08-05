الطالع الفلكي الأربِعَاء 5/8/2020..مَكَاسِبَكْ بِالحَلال!





*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الحُوت.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يُوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الذِّرَاع من 29 يوليو - 10 أغسطس.





اليوم 29 أبيب قبطى ، 5 آب رُومى ، 15 ذو الحجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (صَبَاح الخير) - ليه ؟(جُورج سيدهُم من فيلم أضواء المدينة-1972)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





**(عطارد تنتقل للأسَد - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى عطارد من برج السّرطان لبرج الأسد فى الخامسة و32 دقيقة فجر اليوم ، وسوف يبقى فيه ليُغادره للعذراء فى الثالثة و30 دقيقة فجر 20 أغسطس ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الأسد.(تنتقل للعذراء فى 22 أغسطس)

(عطارد) ----- فى الأسد.(ينتقل للعذراء فى 20 أغسطس)

(الزّهرة) ----- فى الجَوْزَاء. (تنتقل للسّرطان فى 7 أغسطس)

(القمر) ------ فى الحُوت.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الحَمَلْ.(ينتقل للثّور فى 7 يناير 2021)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 19 ديسمبر 2020)





عطارد كوكب يرمز للتواصل والإعلام والإعلان وقدراتك المنطقيّة والحسابيّة وقدرتك على التحصيل العلمى يدخل البرج المَلَكِى الأسد ، هذا (قد) يعنى فرصة نادرة للتواصل مع الكبراء والأعيان والمراكز الإدارية العليا فى عملك ، فرصة للتواصل مع عريس/عروسة من عائلة ذات مقام مرتفع والإعلان عن نفسك/ نفسِكْ بحُسن البيان ، عطارد صاحب الكلام المُنمّق عادةً ما يلجأ لإختيار الألفاظ وتجميل الواقع بالرتوش والبهارات لكن فى بُرج الأسد فالعواقب قد تكون وخيمة إن قمت بتلفيق أو تجميل بضاعة أو فكرة أو زوجة أو مشروع ترغب فى بيعها لشخص مَلَكِى الصّفات ، فإن كنت ترغب فى تزويج عريس من القدس بعروس من سَبَأ فقم بتوضيح العيوب قبل المزايا وانقل الواقع بأمانة لتنجو بنفسك من تهمة الغشّ التجارى ،عند تواصلك مع أفراد من كريمة المُجتمع عليك تحمّل عجرفة الأسد فى بعض مُفرداته وتقبّلها بمرونة عطارد زئبقىّ الطبيعة والأخذ بنصيحة جورج سيدهم لأحمد مظهر قبل دخوله لقصرالأميرة شاه فاضل/ برج الأسد بالتمهّل وانتقاء الكلام المُناسب (على مهلك هنا جَدْ خالص ، سامع؟) بذلك ترتفع فرصة تحصّلك على مكاسب بالحلال ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: حاول تعديل بوصلتك بمايتناسب مع مهاراتك والوظائف والفرص المُتاحة، حاول أن ترضى بالمُتاح طالما بالحلال.





برج الثور: لاتسمح للعاطفة أن تكون فوق العقل والمنطق ، العاطفة تعنى الحب أو الغضب وكلاهما يشوّش التفكير المنطقى.





برج الجوزاء: فى المُناسبات والتجمّعات ، تتكلم كتير تغلط كتير، تتكلم قليل تغلط قليل، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير.





برج السّرطان: إحترس لألفاظك فهناك من ينتظر زلّة لسان تصدرعنك ،إن كنت وضعت بيضك كله فى سلّة-وظيفة واحدة فهذا سبب أدعى لتكون حذراً.





برج الأسد: قد تتحدّث بأسلوب لاتجد فيه أى خطأ لكنّه يحتوى على قدر كبير من العجرفة والغرور، إحترس من ألفاظك خاصّةً أمام من هم أقل منك فى الثروة.





برج العذراء : كلامك له مفعول البلسم أوالمرهم لمداواة جروح الآخرين، لكن لا تتطفّل أو تتدخل فيما لايعنيك ، خصوصاً فى شئون الآخرين الشخصيّة.





برج الميزان : ضع مشاعرك تحت السّيطرة وعامل الآخرين بصبر فليس الجميع على نفس المستوى من القدرة الذهنيّة أو التعليم، خاطب الناس على قدر عقولهم.

برج العقرب: لا تعوّل كثيراً على مساعدة الآخرين حتى لا تُصاب بخيبة أمل ، عليك بالحركة وتطبيق المثل ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج القوس: سَدّد فواتيرك وأقساطك الشّهريّة قبل أن تورّط نفسك بعمليّة شراء جديدة قد تكون مغرية لكنّها كافية للتضييق على مصروف أسرتك الشّهرى.





برج الجدى: بإمكانك التخلى مُؤقتاً عن فكرة فريق العمل والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.





برج الدّلو: : أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعتذر عنها ، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك ، أو والديْك.





برج الحوت: يوم مُناسب لأداء واجباتك الزوجيّة ، أو قطع لمسافات كبيرة لمُقابلة مع عروسة المستقبل وأسرتها فاحرص على إنتقاء مفرداتك.



