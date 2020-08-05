مدرب برنتفورد يرفض إلقاء اللوم على حارسه بعد الخسارة من فولهام

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:28 ص
بوابة الفجر
 شعر توماس فرانك مدرب برنتفورد بحسرة كبيرة، بعدما تعثر ناديه في العقبة الأخيرة بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، وخسارة تذكرة التأهل الأخيرة إلى البريميرليج.

وخسر برنتفورد (2-1) أمام فولهام، أمس الثلاثاء، عقب وقت إضافي في نهائي ملحق الترقي وأضاع فرصة الظهور في دوري الأضواء الموسم المقبل.

وتأثر فريق المدرب الدنماركي باستقبال هدف من ركلة حرة بعيدة المدى من جو برايان، مستغلا تقدم الحارس ديفيد رايا عن مرماه في نهاية الوقت الإضافي الأول، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 117.

وأبلغ فرانك شبكة "سكاي سبورتس": "بكل تأكيد من الصعب تقبل ذلك. أعتقد أننا أدينا موسما رائعا في الكثير من الجوانب. أنا فخور بشدة بهذا النادي وفخور جدا باللاعبين وأفراد الجهاز الفني".

وأضاف "لقد سجلنا أكبر عدد من الأهداف في الدوري (80) واستقبلنا ثاني أقل عدد من الأهداف (38).. لكن في كرة القدم الفوارق الضئيلة تحسم الأمور وربما لم تكن هذه الفوارق معنا خلال الموسم".

وتابع "كانت المباراة النهائية متقاربة جدا وشكل كل فريق خطورة الآخر. احتاج المنافس إلى لقطة ذكية من برايان وهذا ما صنع الفارق بين فريقين رائعين".

ورفض فرانك البالغ عمره 46 عاما، إلقاء اللوم على حارسه في الهدف الافتتاحي، رغم أن رايا بدا أنه ابتعد عن مرماه إلى جانب رد فعله البطيء في التعامل مع تسديدة من مدى بعيد.

وقال فرانك "لن ألوم ديفيد على أي شيء. لقد كان حارسا رائعا على مدار الموسم بأكمله وأعتقد أنه من أحد أهم أسباب أننا امتلكنا ثاني أقوى دفاع في الموسم".

وأكد مدرب برنتفورد، أنه لا يشعر بالقلق من فقدان أهم لاعبيه قبل انطلاق الموسم الجديد.

أخبار تهمك

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

دجلة يطلب صفقة من الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

كلمات زيدان "القاتلة" لعبور مانشستر سيتي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة مصري واختفاء آخر في حادث بيروت

منذ حوالي 8 ساعات

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

بيريز يفجر مفاجأة كبرى لريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 9 ساعات

الصليب الأحمر اللبناني: انفجار بيروت خلف أكثر من 100 قتيل

منذ ساعة و 18 دقيقة

اللجنة الخماسية تصدم كهربا

منذ 19 دقيقة

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ حوالي 11 ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 10 ساعات

ليفربول يستغني عن صخرة الدفاع لضم كوليبالي

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ حوالي 9 ساعات

الصليب الأحمر اللبناني: انفجار بيروت خلف أكثر من 100 قتيل

منذ ساعة و 18 دقيقة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:36 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

ليفربول يستغني عن صخرة الدفاع لضم كوليبالي

09:00 ص

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

01:15 ص

الصليب الأحمر اللبناني: انفجار بيروت خلف أكثر من 100 قتيل

08:34 ص

الصليب الأحمر اللبناني: انفجار بيروت خلف أكثر من 100 قتيل

08:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا