مدرب برنتفورد يرفض إلقاء اللوم على حارسه بعد الخسارة من فولهام

شعر توماس فرانك مدرب برنتفورد بحسرة كبيرة، بعدما تعثر ناديه في العقبة الأخيرة بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، وخسارة تذكرة التأهل الأخيرة إلى البريميرليج.





وخسر برنتفورد (2-1) أمام فولهام، أمس الثلاثاء، عقب وقت إضافي في نهائي ملحق الترقي وأضاع فرصة الظهور في دوري الأضواء الموسم المقبل.





وتأثر فريق المدرب الدنماركي باستقبال هدف من ركلة حرة بعيدة المدى من جو برايان، مستغلا تقدم الحارس ديفيد رايا عن مرماه في نهاية الوقت الإضافي الأول، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 117.





وأبلغ فرانك شبكة "سكاي سبورتس": "بكل تأكيد من الصعب تقبل ذلك. أعتقد أننا أدينا موسما رائعا في الكثير من الجوانب. أنا فخور بشدة بهذا النادي وفخور جدا باللاعبين وأفراد الجهاز الفني".





وأضاف "لقد سجلنا أكبر عدد من الأهداف في الدوري (80) واستقبلنا ثاني أقل عدد من الأهداف (38).. لكن في كرة القدم الفوارق الضئيلة تحسم الأمور وربما لم تكن هذه الفوارق معنا خلال الموسم".





وتابع "كانت المباراة النهائية متقاربة جدا وشكل كل فريق خطورة الآخر. احتاج المنافس إلى لقطة ذكية من برايان وهذا ما صنع الفارق بين فريقين رائعين".





ورفض فرانك البالغ عمره 46 عاما، إلقاء اللوم على حارسه في الهدف الافتتاحي، رغم أن رايا بدا أنه ابتعد عن مرماه إلى جانب رد فعله البطيء في التعامل مع تسديدة من مدى بعيد.





وقال فرانك "لن ألوم ديفيد على أي شيء. لقد كان حارسا رائعا على مدار الموسم بأكمله وأعتقد أنه من أحد أهم أسباب أننا امتلكنا ثاني أقوى دفاع في الموسم".





وأكد مدرب برنتفورد، أنه لا يشعر بالقلق من فقدان أهم لاعبيه قبل انطلاق الموسم الجديد.



