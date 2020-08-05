كلمات زيدان "القاتلة" لعبور مانشستر سيتي

يخطط زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لتجهيز لاعبيه لموقعة مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الجمعة المقبل على ملعب الاتحاد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ريال مدريد للفوز بفارق هدفين من أجل العبور لربع النهائي لأنه كان قد خسر لقاء الذهاب على ملعبه سانتياجو برنابيو بنتيجة (2-1).

كشف موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني عن أن زيدان بكل بجدية مع لاعبيه، وقال لهم: "عليكم نسيان ما قلته لكم في الدوري، هذا لن ينفعنا الآن، يجب ألا ننهار إذا استقبلنا أي هدف، يجب أن نقاتل حتى الثانية الأخيرة".

وأشار الموقع إلى أن كلمات زيدان للاعبيه خلال مسابقة الليجا، كانت تتمثل في ضرورة الحفاظ على نظافة الشباك لتحقيق النجاح، أما في دوري الأبطال فالتعادل لن ينفع.