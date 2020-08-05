كلمات زيدان "القاتلة" لعبور مانشستر سيتي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:28 ص
زيدان
زيدان
الفجر الرياضي

يخطط زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لتجهيز لاعبيه لموقعة مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الجمعة المقبل على ملعب الاتحاد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

 

ويحتاج ريال مدريد للفوز بفارق هدفين من أجل العبور لربع النهائي لأنه كان قد خسر لقاء الذهاب على ملعبه سانتياجو برنابيو بنتيجة (2-1).

 

كشف موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني عن أن زيدان بكل بجدية مع لاعبيه، وقال لهم: "عليكم نسيان ما قلته لكم في الدوري، هذا لن ينفعنا الآن، يجب ألا ننهار إذا استقبلنا أي هدف، يجب أن نقاتل حتى الثانية الأخيرة".

 

وأشار الموقع إلى أن كلمات زيدان للاعبيه خلال مسابقة الليجا، كانت تتمثل في ضرورة الحفاظ على نظافة الشباك لتحقيق النجاح، أما في دوري الأبطال فالتعادل لن ينفع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي ريال مدريد مانشستر سيتي زيدان ريال مدريد

أخبار تهمك

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 9 ساعات

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 18 ساعة

بيريز يفجر مفاجأة كبرى لريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ حوالي 11 ساعة

دجلة يطلب صفقة من الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

كلمات زيدان "القاتلة" لعبور مانشستر سيتي

منذ ثلث ساعة

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

الصليب الأحمر اللبناني: انفجار بيروت خلف أكثر من 100 قتيل

منذ ساعة و 17 دقيقة

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

ليفربول يستغني عن صخرة الدفاع لضم كوليبالي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ حوالي 9 ساعات

الصليب الأحمر اللبناني: انفجار بيروت خلف أكثر من 100 قتيل

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. وفاة مصري واختفاء آخر في حادث بيروت

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

أهداف مباراة - مانشستر سيتي 1 × 2 ليون

أهداف مباراة - ليون 2 × 2 مانشستر سيتي

بوكيتينو يرشح مانشستر سيتي لعبور فريقه والتأهل إلى نصف النهائي

ضربة جديدة في مانشستر سيتي

أهداف مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين

زيدان يستقر على خطة ريال مدريد لعبور إيبار

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:36 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

ليفربول يستغني عن صخرة الدفاع لضم كوليبالي

09:00 ص

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

01:15 ص

الصليب الأحمر اللبناني: انفجار بيروت خلف أكثر من 100 قتيل

08:34 ص

الصليب الأحمر اللبناني: انفجار بيروت خلف أكثر من 100 قتيل

08:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا