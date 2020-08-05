عرض أخير من الزمالك لضم عبد العاطي من دجلة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:04 ص
الزمالك
الزمالك
انتهت مفاوضات نادي الزمالك الشفهية مع إدارة فريق وادى دجلة فى الساعات القليلة الماضية، بشأن انتقال محمد عبدالعاطي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقد توقف عرض نادي الزمالك عند 10 ملايين جنيه، بجانب انتقال لاعبين علي سبيل الإعارة لصفوف وادي دجلة، ولكن طلبت إدارة دجلة الحصول على 35 مليون جنيه.

وير إدارة نادي الزمالك أن المبلغ مبالغ فيه للغاية، خصوصاً أن اللاعب لم يتواجد في صفوف منتخب مصر قبل، وذلك على رغم من إمكانيات اللاعب الفنية العالية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وادي دجلة محمد عبد العاطي دجلة الزمالك

أخبار تهمك

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 13 ساعة

بيريز يفجر مفاجأة كبرى لريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 9 ساعات

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ حوالي 11 ساعة

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

عاجل.. وفاة مصري واختفاء آخر في حادث بيروت

منذ حوالي 8 ساعات

دجلة يطلب صفقة من الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

الصليب الأحمر اللبناني: انفجار بيروت خلف أكثر من 100 قتيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

اللجنة الخماسية تصدم كهربا

منذ ثلث ساعة

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ حوالي 9 ساعات

ليفربول يستغني عن صخرة الدفاع لضم كوليبالي

منذ أقل من ساعة

كلمات زيدان "القاتلة" لعبور مانشستر سيتي

منذ أقل من نصف ساعة

الصليب الأحمر اللبناني: انفجار بيروت خلف أكثر من 100 قتيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

صدمة جديدة للزمالك

كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم دجلة

بيراميدز يهدد صفقة «بديل طارق حامد» في الزمالك

وادي دجلة يحدد سعر رحيل نجمه إلى الزمالك

الزمالك يتحرك لحسم كبرى صفقاته الصيفية

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم أحد نجوم الدوري المصري

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:36 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

ليفربول يستغني عن صخرة الدفاع لضم كوليبالي

09:00 ص

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

01:15 ص

الصليب الأحمر اللبناني: انفجار بيروت خلف أكثر من 100 قتيل

08:34 ص

الصليب الأحمر اللبناني: انفجار بيروت خلف أكثر من 100 قتيل

08:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا