عرض أخير من الزمالك لضم عبد العاطي من دجلة

انتهت مفاوضات نادي الزمالك الشفهية مع إدارة فريق وادى دجلة فى الساعات القليلة الماضية، بشأن انتقال محمد عبدالعاطي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وقد توقف عرض نادي الزمالك عند 10 ملايين جنيه، بجانب انتقال لاعبين علي سبيل الإعارة لصفوف وادي دجلة، ولكن طلبت إدارة دجلة الحصول على 35 مليون جنيه.





وير إدارة نادي الزمالك أن المبلغ مبالغ فيه للغاية، خصوصاً أن اللاعب لم يتواجد في صفوف منتخب مصر قبل، وذلك على رغم من إمكانيات اللاعب الفنية العالية.



