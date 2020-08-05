ليفربول يستغني عن صخرة الدفاع لضم كوليبالي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:00 ص
كوليبالي
كوليبالي
الفجر الرياضي

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع خاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

 

وذكرت صحيفة ديلي إكسبريس أن ليفربول يقدر اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي بضم مدافعه جويل ماتيب خلال الميركاتو الصيفي مشيرة إلى أنه على استعداد لبيعه من أجل ضم كوليبالي.

 

يذكر أن جويل ماتيب أحد المدافعين المميزين في ليفربول والذي لعب بجوار فان دايك لفترات كثيرة قبل أن يخرج من الحسابات لصالح جو جوميز في 2020.

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