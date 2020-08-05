الصين تعلن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:54 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت لجنة الصحة العامة بالصين، اليوم الأربعاء، 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، مقارنة مع 36 حالة قبلها بيوم.

 

وأعلنت اللجنة الصحية الصينية، عن تسجيل 24 حالة جديدة لم تظهر أعراض المرض على أصحابها، مقارنة مع 21 قبل يوم.

 

وبحسب اللجنة الصحية الصينية، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين حتى الرابع من أغسطس 84 ألفا و491 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض "كوفيد 19" عند 4 آلاف و634 شخصا.

 

ويذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورنا في العالم، بلغ 18 مليونا وأكثر من 705 آلاف شخص، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 704 آلاف، ويقترب عدد المتعافين من 12 مليونا.

 

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