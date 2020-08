برادلي كوبر تعاون مع المخرج بول توماس في فيلم جديد

Advertisements



يجري حاليا النجم الكبير برادلي كوبر مفاوضات للعودة بمشروع سينمائي جديد بعد غياب طول له عن السينما، قد يشهد تعاون له مع مخرج فيلم Magnolia الشهير، بول توماس.

وذلك وفقا لتقرير لمجلة "هوليوود ريبورتر"، التي أفادت بأن احداث الفيلم ستدور، في وادي "سان فيرناندو" بولاية كاليفورنيا الأمريكية في فترة السبعينيات.

ومنذ ظهوره في فيلم A Star Is Born بجانب النجمة ليدي جاجا، تغيب النجم برادلي كوبر عن الظهور السينمائي، وكانت له مشاركة بصوته في فيلم Avengers: Endgame حيث جسد شخصية "روكيت".

وتتوقع المجلة الأمريكية تعاون مثمر بين الثنائي كوبر وتوماس، إذ سبق للمخرج بول توماس، إخراج مجموعة مميزة من الأعمال السينمائية كان من ضمنها كل من فيلم Boogie Nights وفيلم There Will Be Blood وفيلم Phantom Thread.

ووفقا لـ "هوليوود ريبورتر"، فإن الفيلم الجديد الذي لم يستقر على عنوانه حتى الآن، ستدور أحداثه حول طفل يسعى لأن يصبح ممثلا، وتحكي أحداث حياته خلال فترة دراسته في الثانوية بفترة السبعينيات.