روبيرت باتينسون يظهر في اللقطات الاولى من The Devil All the Time

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:50 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

طرحت شبكة نتفليكس اللقطات الترويجية الأولى للفيلم الجديد The Devil All the Time للنجم روبيرت باتينسون.
ونقلت مجلة بيبول، اللقطات للفيلم الذي من المقرر أن يتم طرحه للعرض عبر منصة نتفليكس، خلال شهر سبتمبر المقبل، ويشارك في بطولته النجم الشاب توم هولاند.
وقالت الصحيفة البريطانية أن أحداث الفيلم تدور في ولاية أوهايو، في فترة ما بين الحرب العالمية الثانية، وفترة الحرب الأمريكية على فييتنام.

أخبار تهمك

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

الصليب الأحمر اللبناني: انفجار بيروت خلف أكثر من 100 قتيل

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 9 ساعات

اللجنة الخماسية تصدم كهربا

منذ ثلث ساعة

بيريز يفجر مفاجأة كبرى لريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة مصري واختفاء آخر في حادث بيروت

منذ حوالي 8 ساعات

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ حوالي 11 ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 10 ساعات

كلمات زيدان "القاتلة" لعبور مانشستر سيتي

منذ أقل من نصف ساعة

ليفربول يستغني عن صخرة الدفاع لضم كوليبالي

منذ أقل من ساعة

دجلة يطلب صفقة من الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

الصليب الأحمر اللبناني: انفجار بيروت خلف أكثر من 100 قتيل

منذ ساعة و 20 دقيقة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:36 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

ليفربول يستغني عن صخرة الدفاع لضم كوليبالي

09:00 ص

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

01:15 ص

الصليب الأحمر اللبناني: انفجار بيروت خلف أكثر من 100 قتيل

08:34 ص

الصليب الأحمر اللبناني: انفجار بيروت خلف أكثر من 100 قتيل

08:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا