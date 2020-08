روبيرت باتينسون يظهر في اللقطات الاولى من The Devil All the Time

Advertisements



طرحت شبكة نتفليكس اللقطات الترويجية الأولى للفيلم الجديد The Devil All the Time للنجم روبيرت باتينسون.

ونقلت مجلة بيبول، اللقطات للفيلم الذي من المقرر أن يتم طرحه للعرض عبر منصة نتفليكس، خلال شهر سبتمبر المقبل، ويشارك في بطولته النجم الشاب توم هولاند.

وقالت الصحيفة البريطانية أن أحداث الفيلم تدور في ولاية أوهايو، في فترة ما بين الحرب العالمية الثانية، وفترة الحرب الأمريكية على فييتنام.