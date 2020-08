نتفليكس تسعى لشراء حقوق عرض فيلم The Woman in the Window

Advertisements



مع استمرارية غلق دور السينما، اتجهت شبكة نتفليكس لسياسة شراء حقوق عرض الافلام السينمائي من شركات انتاج اخرى لتقوم بعرضها عبر منصتها الالكترونية.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن نتفليكس بدأت باستهداف فيلم The Woman in the Window الذي انتجته شركة ديزني وتجسد به دور البطولة النجمة إيمي أدمز.

وقالت الصحيفة أن نتفليكس تسعى لعرض الفيلم على منصتها بدفع المقابل اللازم لديزني حتى لا يتأجل عرض الفيلم لمدة أطول بسبب غلق دور السينما.