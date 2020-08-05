جوينث بالترو تشارك والدتها وابنتها في جلسة تصوير

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ثلاث أجيال من عائلة النجمة جوينث بالترو، بما في ذلك والدتها بليثي دانر، وابنتها أبل مارتن، شاركن في جلسة تصوير ثلاثية للترويج لأحد مستحضرات التجميل.

وقالت صحيفة ديلي ميل، أن جوينث استغلت والدتها الممثلة القديرة، وابنتها الشابة البالغة من العمر 16 عام ليشاركانها في الترويج لمستحضر تجميل تابع لشركتها الخاصة goop.

ونقلت الصحيفة لقطات من خلف كواليس تصوير جلسة التصوير الخاصة بالثلاثي، نقلا عن الصفحة الرسمية لجوينث على موقع انستجرام.

