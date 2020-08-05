وزير القوى العاملة يتفقد منظومة التحول الرقمي في الإسكندرية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:42 ص
محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
إسماعيل منطاوي
يواصل وزير القوي العاملة محمد سعفان، جولاته الميدانية للمحافظات، اليوم الأربعاء، بزيارة لمحافظة الإسكندرية، حيث يتفقد يرافقه المحافظ اللواء محمد الشريف، الربط الالكتروني لمراكز التدريب ضمن منظومة التحول الرقمي بمديرية  القوي العاملة بالمحافظة.

كما يتفقد ورشة الخياطة بمركز تدريب محرم بك، ومتابعة إنتاج الكمامات المعالجة كيميائيا والمطابقة للمواصفات القياسية لوزارة الصحة، ثم يتوجه إلى مكتب تراخيص عمل الأجانب بالمنطقة الحرة الاستثمارية لتفقد عملية الربط الإلكتروني ضمن المنظومة، وذلك بحضور ياسر سعيد مدير المديرية والمسئولين بها.
 
القوى العاملة: مصري يحصل على  113 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالرياض

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية  بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استطاع تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات التسويق الزراعي بالرياض  بالمملكة لصرف مستحقات المواطن المصري "م.أ.م.أ"، بلغت إجمالها 27 ألفا و229 ريالا سعوديا، أى ما يوازى  113 ألف جنيه مصرى  تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة المواطن المذكور من العاملين بإحدى شركات  التسويق الزراعي بالرياض لتضرره من عدم صرف مستحقاته، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال: إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل لحصول المواطن علي مستحقاته لدى إحدى الشركات، وبناءً على الحكم القضائي الصادر لصالحه بقيمة 67 ألفا و229 ريالا سعوديا ،وبمتابعة محكمة التنفيذ بالرياض تم إصدار الشيك رقم 92748  لصالح المواطن  بقيمة مستحقاته.

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