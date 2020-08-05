دونتشيتش يقود مافريكس لقهر كينجز بدوري السلة الأمريكي

خطف لوكا دونتشيتش، الأضواء وقاد دالاس مافريكس للفوز 114-110، على سكرامنتو كينجز بعد وقت إضافي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء الثلاثاء.

وسجل دونتشيتش 34 نقطة واستحوذ على 20 كرة مرتدة ومرر 12 كرة حاسمة، ليحقق 3 أرقام مزدوجة، كما أنه أحرز رمية التقدم في النتيجة قبل أقل من دقيقتين على نهاية الوقت الإضافي.

وتألق تيم هارداواي أيضا وسجل 22 نقطة، منها 6 نقاط في الوقت الإضافي، ليساعد مافريكس على تحقيق أول فوز في 3 مباريات منذ استئناف المسابقة، بعد توقف طويل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وهذا الانتصار رقم 41 لفريق مافريكس مقابل 29 هزيمة هذا الموسم.

وتصدر دي آرون فوكس قائمة مسجلي النقاط في كينجز، حيث سجل 28 نقطة، لكن الفريق بات على أعتاب الإخفاق في التأهل للأدوار الإقصائية عن القسم الغربي، حيث خسر 39 مرة مقابل 28 فوزا.

وهذه الهزيمة الثالثة على التوالي لفريق كينجز في المسابقة.