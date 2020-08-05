مدافع الأهلي السعودي يعرب عن سعادته بالفوز على الحزم

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:13 ص
بوابة الفجر
أعرب معتز هوساوي مدافع النادي الأهلي السعودي لكرة القدم عن سعادته البالغة بالفوز على الحزم 4 / 2  اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وقال هوساوي في تصريحات تليفزيونية :"مقارنة بظروف أول مباراة بعد الحجر الصحي قدمنا مباراة جيدة خاصة في البداية وقمنا بعدد من الهجمات وسجلنا هدفا مبكرا".

وأضاف :"تراجعنا بعض الشيء منح الفرصة لفريق الحزم للعودة في نتيجة المباراة وفي النهاية حققنا الأهم بالفوز".

وعبر هوساوي عن سعادته بمتابعة الجهاز الفني للمنتخب السعودي له مؤكدا أن ذلك يحمله مسؤولية كبرى ويدفعه لتقديم أفضل ما لديه.

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