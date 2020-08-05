تعليق أغلب الأنشطة الرياضية في سوريا بسبب كورونا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:11 ص
بوابة الفجر
تسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد في إيقاف أغلب الأنشطة الرياضية في سوريا.

وبحسب وكالة الأنباء السوريا "سانا" اليوم الثلاثاء أوقف فرع دمشق للاتحاد الرياضي العام اليوم الثلاثاء النشاطات الرياضية كافة وقرر إغلاق الأندية والصالات الرياضية والمدارس الصيفية وذلك ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا مع ازدياد عدد حالات الإصابات المسجلة.

وأضافت "سانا" أنه بناء على تعليمات المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام أنهى اتحاد كرة السلة موسمه 2019-2020 لفئتي الرجال والسيدات وأوقفت اتحادات كرة اليد والكرة الطائرة وألعاب القوى والشطرنج كافة الأنشطة ومنافسات الدوري حتى إشعار آخر.

كما تم إلغاء معسكر المنتخب السوري لكرة القدم في حلب حفاظاً على صحة اللاعبين وسيتم تحديد موعد المعسكر في وقت لاحق.

وفي وقت سابق اليوم، كشف الاتحاد السوري لكرة القدم عن إصابة عدد من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح اتحاد الكرة السوري عبر حسابه الرسمي على شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي اليوم "كشفت الفحوصات التي أجريت للاعبي منتخبنا الوطني والكادر الفني والإداري يوم أمس عن إصابة اللاعبين مارديك مارديكيا ومحمد عنز  وأحمد أشقر وأحمد الأحمد".

وأضاف البيان "كما أصيب بعض أعضاء الجهازين  الفني والإداري بالعدوى وهم عساف خليفة ووسام غيبور ومهند أسعد".

وواصل البيان "وبناء على ذلك تم عزل اللاعبين والكادر بشكل كامل بعيداً عن مقر إقامة الفريق مع توفير الرعاية اللازمة لهم.

وأوضح البيان "إدارة المنتخب اتخذت منذ اللحظة الأولى بالمعسكر كل الإجراءات اللازمة لحماية الجميع من خلال تطبيق التعليمات الصحية وعزلت اللاعبين الذين يشعرون بأية أعراض داخل غرفهم مباشرة ... نتمنى لنجومنا السلامة والتعافي سريعاً".

وختم البيان "بعد التشاور بين مشرف المنتخب عبد القادر كردغلي وعضو الاتحاد سعد قرقناوي وبناء على توصيات من اللجنة الطبية بالمنتخب تقرر إيقاف معسكر منتخبنا حالياَ قبل إستئنافه في وقت يحدد لاحقا".

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