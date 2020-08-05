شديد الحرارة والعظمى تصل لـ43.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس الأربعاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





طقس الأربعاء ليلًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- وفجرت هيئة الأرصاد مفاجأة، حيث يتوقع سقوط أمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية بنسبة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.

- نشاط رياح على مناطق متفرقة من شمال وجنوب سيناء.





الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فرص لسقوط أمطار رعدية من خفيفة إلى غزيرة على بعض مناطق أقصى الجنوب مثل مناطق حلايب وشلاتين، وأبو رماد خلال الأيام المقبلة.





وأشارت "إيمان شاكر"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الثلاثاء، إلى أن هناك بعض الأتربة المثارة تؤثر على مدينة أبو سمبل، وسيصل تأثيرها إلى محافظة أسوان، منوها بأن مناطق الوجه البحري لا تتأثر نهائيا بهذه الأمطار، حيث تأتي من السودان والتي تشهد فيضانات عارمة حاليا.





وأضاف وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه لا يوجد أي فرص لسقوط أمطار على باقي أنحاء الجمهورية، والطقس معتدل على السواحل الشمالية، بينما سيكون الطقس حار على القاهرة والوجه البحري.





بيان بدرجات الحرارة:

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 24 والعظمى 39

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 26 والعظمى 31

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة في السويس الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة في العريش الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة في نخل الصغرى 21 والعظمى 38

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة في طابا الصغرى 29 والعظمى 36

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة في الطور الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 38

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 30 والعظمى 39

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 26 والعظمى 41

درجات الحرارة في قنا الصغرى 27 والعظمى 42

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 28 والعظمى 43

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 29 والعظمى 44

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 42

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 28 والعظمى 43

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 30 والعظمى 36