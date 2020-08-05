"ماليش غيره".. فادي خفاجة يطالب محبيه بالدعاء بالشفاء العاجل لوالده

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:41 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
طالب الفنان فادي خفاجة، محبيه بالدعاء لوالده بالشفاء العاجل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث نشر "خفاجة"، صورة لوالده وهو في إحدى المستشفيات، وعلق عليها قائلاً: "مش عارف أقول إيه، بس فعلاً ضهري وسندي وأبويا وحبيبي داخل يعمل عملية حياة أو موت بسبب سنه، ان شاء الله هيعملها يوم الخميس، أبوس إيدك ورجلك ادعيله، وحياة حبيبك النبي، وحياة المسيح ادعيله، مليش غيره، وربنا قال ولك المثل".


وتابع فادي خفاجة قائلاً: "الدعوة مش هتكلفك كتير، ادعي في سرك متكتبش، اتوسل إليك ياصديقي، مليش لزمة في الدنيا في الدنيا من غيرك يا أبويا، بنحت في الصخر تشوف أي نجاح ليا أو لأخواتي، والنبي يا رب متكسر بخاطري".


وفي سياق آخر، شارك فادي خفاجة، مؤخرًا في مسلسل "الاختيار"، وهو بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، ومجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم محمد إمام، آسر ياسين، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، محمد رجب، إياد نصار، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

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