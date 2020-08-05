مخرج "الغسالة" يكشف لـ "الفجر الفني" تفاصيل تحضيراته المقبلة

أعرب المخرج عصام عبد الحميد، عن سعادته بردود فعل الجمهور بعد عرض فيلمه الجديد "الغسالة"، والذي تم عرضه خلال أيام عيد الأضحى المبارك.









وقال عصام في تصريح خاص لـ "لفجر الفني"، إن فكرة عرض الفيلم بعد عودة فتح دور العرض السينمائية وخلال أزمة كورونا بها مجازفه، ولكن في السينما لايوجد شئ محسوم بل تقوم على المجازفة، والجمهور يحتاج خلال الفترة الراهنة أن يخرج ويستمتع بالأنشطة الترفيهية والاستمتاع بالترفيه يلزمه اتباع الاجراءات الاحترازية.









وأضاف عصام قائلًا: وكنت متفائل جدا قبل عرض الفيلم بردود الفعل، ولاسيما وأن العمل مع فريق الفيلم كان ممتع جدا، واستفدت جدا من التعاون مع ممثل احترافي مثل النجم محمود حميدة وأيضًا الفنان أحمد حاتم وهنا الزاهد وبيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر ابو ليله والذي شاهده الجمهور بشكل مختلف.









وأما عن الصعوبات التي واجهته أثناء التصوير، أوضح أن الكورونا كانت عائقًا ولاسيما وانها واجهتهم في منتصف التصوير، وأجبرتهم على تغيير الخطة الزمنية للتصوير.









وأشار عصام إلى أن فريق العمل كان يحضر للفيلم منذ 6 أشهر قائلًا "كنا مذاكرينه كويس جدا بكل تفاصيله وبالرغم من أن مواجهة بعض الصعوبات في التنفيذ ولكن دراستنا لكل التفاصيل سهلت علينا المهمة.









وأما عن تحضيراته المقبلة، كشف عصام عبد الحميد عن تحضيره لفيلم جديد مع شركة نيو سينشري وسينرجي فيلمز، وسنبدأ في تصويره منتصف الشهر الجاري.







