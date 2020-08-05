بعد انفجار بيروت.. رولا سعد تطمئن جمهورها على سلامتها عبر "الفجر الفني"
الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:35 ص
لمياء علي
وقع مساء أمس الثلاثاء انفجارًا ضخمًا في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.
وحرصت الفنانة اللبنانية رولا سعد على طمأنة قلوب محبيها على سلامتها بعد هذا الانفجار الضخم وذلك من خلال الفجر الفني وقالت "أنا وعائلتي بخير وشكرا لكل من سأل عني".
جدير بالذكر أن ماحدث في بيروت تسبب في حالة من الغضب والحزن الشديد بين رواد السوشيال ميديا كما عقب عدد كبير من المشاهير على ماحدث وأعربوا عن حزنهم الشديد على هذا الحادث ومانجم عنه من مصابين وقتلى.