بعد انفجار بيروت.. رولا سعد تطمئن جمهورها على سلامتها عبر "الفجر الفني"

وقع مساء أمس الثلاثاء انفجارًا ضخمًا في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.









وحرصت الفنانة اللبنانية رولا سعد على طمأنة قلوب محبيها على سلامتها بعد هذا الانفجار الضخم وذلك من خلال الفجر الفني وقالت "أنا وعائلتي بخير وشكرا لكل من سأل عني".







