بعد انفجار بيروت.. رولا سعد تطمئن جمهورها على سلامتها عبر "الفجر الفني"

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:35 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
وقع مساء أمس الثلاثاء  انفجارًا ضخمًا في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.


وحرصت الفنانة اللبنانية رولا سعد على طمأنة قلوب محبيها على سلامتها بعد هذا الانفجار الضخم وذلك من خلال الفجر الفني وقالت "أنا وعائلتي بخير وشكرا لكل من سأل عني".


جدير بالذكر أن ماحدث في بيروت تسبب في حالة من الغضب والحزن الشديد بين رواد السوشيال ميديا كما عقب عدد كبير من المشاهير على ماحدث وأعربوا عن حزنهم الشديد على هذا الحادث ومانجم عنه من مصابين وقتلى.

أخبار تهمك

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 78 قتيلا و4 آلاف مصاب

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن سبب إقالته من تدريب الزمالك

منذ ساعتين

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 17 ساعة

رحلة في عقل جوارديولا.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ حوالي 9 ساعات

بايرن ميونخ يصر على ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 22 ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يتفق مع لاوتارو قبل مباراة نابولي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وفاة مصري واختفاء آخر في حادث بيروت

منذ حوالي 7 ساعات

بيريز يفجر مفاجأة كبرى لريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:36 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

12:00 ص

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

01:15 ص

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

12:59 ص

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

08:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا