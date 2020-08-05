"حزينة على أجمل بقاع الأرض".. يسرا توجه رسالة مؤثرة للشعب اللبناني بعد انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:33 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
حرصت النجمة يسرا على مساندة الشعب اللبناني وذلك بعد الانفجار الضخم الذي هز أرجاء العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس.



وعلقت يسرا على ماحدث في بيروت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام قائلة: حزينة على بيروت وأهل بيروت.. حزينة على أجمل بقاع الأرض وحزينة من اللي بيحصل فيها كل يوم.. و بدعي من كل قلبي ان ربنا ينصرها و يحفظها من كل سوء.



يذكر أن ماحدث في بيروت قد أثار حالة من الغضب والحزن الشديد بين صغوف رواد السوشيال ميديا كما عقب عدد كبير من المشاهير على ماحدث وأعربوا عن حزنهم الشديد على هذا الحادث ومانجم عنه من مصابين وقتلى.


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