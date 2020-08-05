ريم مصطفى تؤازر الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:31 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
حرصت الفنانة ريم مصطفى على مساندة الشعب اللبناني وذلك بعد الانفجار الضخم الذي هز أرجاء العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس.


وعلقت ريم على ماحدث في بيروت قائلة: لا حول و لا قوة الا بالله حقيقي قلبي بيتقطع على لبنان، يارب ...ارحم موتاهم و اشفي المصابين و احميهم احفظهم من كل شر و مکروه.


يذكر أن ماحدث في بيروت قد أثار حالة من الغضب والحزن الشديد بين صغوف رواد السوشيال ميديا كما عقب عدد كبير من المشاهير على ماحدث وأعربوا عن حزنهم الشديد على هذا الحادث ومانجم عنه من مصابين وقتلى.




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