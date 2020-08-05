تعليق ناري من "الإبراشي" بشأن انفجار بيروت

عقب الإعلامي وائل الإبراشي، على تفجيرات مرفأ بيروت، قائلًا: "حجم الغموض في هذا النوع من التفجيرات كبير، ولا أحد يستطيع التكهن بالسبب الحقيقي وراء هذه التفجيرات، ولن نستطيع الوصول إلى حقيقة هذه التفجيرات الآن.





وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء،: "لا أحد يمكن أن يتصور أن يصل الجنون إلى هذا الحد، سواء كان هذا التفجير ناتج من عمل إرهابي، أما أنه ناتج من الإهمال في تخزين بعض المواد القابلة للانفجار".



