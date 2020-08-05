أزمة في الزمالك بسبب عدم تجديد عقد حازم إمام

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:31 ص
الزمالك
الزمالك
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية أن جماهير الزمالك يترقبون حسم إدارة النادي الأبيض لملف تجديد عقود نجوم الفريق الذي مازال معلق حتى الآن مما يثير قلق وخوف لديهم من رحيل البعض منهم على راسه قائد الفريق حازم إمام.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن حازم إمام أعرب عن غضبه من إدارة القلعة البيضاء بسبب تجاهل تجديده عقده بشكل رسمي حتى الآن والحصول على مقدم التعاقد.

وأعرب حازم إمام عن استيائه من طريقة تعامل إدارة النادي معه بشأن تجديد عقده ويرى أن إدارة النادي تراوغه في التجديد على الرغم من ترحيبه.

وقام حازم إمام بالتوقيع على عقود التجديد ولكن حدثت أزمة بسبب مقدم التعاقد الجديد، حيث فوجئ بعدم حصوله على مقدم تعاقده الجديد كما أن إدارة الزمالك طالبته بالصبر وهو الأمر الذي أغضبه بسبب عدم وفاء الإدارة معه بمنحه مقدم التعاقد وقام بتمزيق العقد.

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رياضة حازم امام الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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