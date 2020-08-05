فايلر يرفض رحيل أليو ديانج

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:45 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد جمال
يرفض رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي رحيل اليو ديانج لاعب الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت أنباء صحفية قالت أن ديانج المتألق فى صفوف القلعة الحمراء ينتظر عرض إحتراف خلال الفترة المقبلة بعد المستوي الذي ظهر عليه رفقة المارد الأحمر.

ويُِعد ديانج أحد الركائز الأساسية فى تشكيل المدرب السويسري رينيه فايلر مما يجعله رافض رحيله خلال الفترة المقبلة.

وأكـد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن المالي آليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي، ينتظر عرض كبير من أحـد الدوريات الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" ديانج ينتظر عرضا من أوروبا خلال الفترة المقبلة، وهذا بناء على كلام مع وكيل أعماله".

وأضاف:" وكيل ديانج أكد أن اللاعب مطلوب في أحد الدوريات الأوروبية الكبيرة في أورروبا، وهو الخبر الذي استقبله اللاعب بسعادة كبيرة".

وأكد الصقر:" ديانج يرغب في خوض تجربة احترافية في أوروبا، بعد خطوته الموفقة للغاية مع النادي الأهلي".

وأتم:" ديانج تحدث مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وأبلغه بالعرض الأوروبي في حالة وصوله وكان جيدًا له وللنادي، فأنه يريد الموافقة على تحقيق حلم حياته والاحتراف في أوروبا".

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