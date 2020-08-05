صراع تركي شرس على محمد النني

كشفت تقارير صحفية تركية أن العديد من الأندية التركية أبدت اهتمامها بالمصري محمد النني نجم آرسنال الإنجليزي والمعار إلى بشكتاش التركي في الآونة الأخيرة أملا في الفوز بخدماته من آرسنال الإنجليزي.





وأشارت صحيفة صباح التركية بأن إعارة النني إلى بشكتاش التركي انتهت ولكن النادي التركي تقدم بعرض جديد من أجل الاحتفاظ بخدمات النني بينما ينافسه طرابزون سبور على التعاقد مع النجم المصري.





وأكدت الصحيفة التركية أن مسئولي طرابزون بدأوا تحركاتهم في التعاقد مع النني، حيث خاطبوا النجم المصري وآرسنال بينما ينتظرون الرد النهائي من إدارة النادي الإنجليزي.





وأفادت الصحيفة التركية بأن النني انتقل إلى آرسنال في شهر يناير 2016 قادمًا من بازل السويسري وتمت إعارته في الموسم الحالي إلى بشكتاش التركي بتوصية من أوناي إيمري المدير الفني السابق لآرسنال والحالي لفياريال الإسباني.



