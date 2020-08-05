تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:52 ص
دوري ابطال اوروبا
دوري ابطال اوروبا
أحمد عصام
يستعد عشاق كرة القدم لعودة منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، وذلك بعد توقفها خلال الأشهر الماضية بسبب توقف النشاط الرياضي حول العالم لانتشار فيروس كورونا.

وستُلعب الـ4 مباريات المتبقية من دور الثمن نهائي على يومي الجمعة والسبت المقبلين، حيث تأهل الرباعي "باريس سان جيرمان - أتالانتا - أتليتكو مدريد - لايبزيج" إلى دور الربع نهائي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا :-
وسوف تقام مباراة مانشستر سيتي مع ريال مدريد، وأيضاً مواجهة يوفنتوس مع أولمبيك ليون الفرنسي يوم الجمعة 7 أغسطس في التاسعة مساءً.

بينما سيلتقي بايرن ميونيخ الألماني مع تشيلسي الإنجليزي، وأيضاً يواجه برشلونة نظيره نابولي الإيطالي يوم السبت 8 أغسطس في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

يذكر أن باريس سان جيرمان سوف يصطدم بفريق أتالانتا يوم 12 اغسطس المقبل بدور الربع نهائي، بينما يلعب أتليتكو مدريد مع لايبزيج يوم 13 أغسطس في نفس الدور.

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