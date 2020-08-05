جمال حمزة يتحدث عن عودة الدوري المصري ومصير الأهلي والزمالك هذا الموسم





أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق، أن الأهلي هو الأقرب لحصد لقب الدوري، خاصة في ظل تواجده في صدارة جدول الترتيب، بفارق كبير عن أقرب منافسيه.





وتعود منافسات الدوري المصري الممتاز يوم السادس من شهر أغسطس الجاري، والتي توقفت في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وأشار نجم الزمالك السابق في تصريحاته لبرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أنه من الصعب جدا التكهن بأي شيء بشأن مصير الزمالك في نهاية الدوري.





وتابع، "جماهير الزمالك تحزن إذا تعادل فريقها في مباراة ودية، لذلك طبيعي أن يسعى الزمالك للفوز بجميع مبارياته في الدوري الفترة المقبلة".





وأوضح أنه من الطبيعي أن يسعى الزمالك لتحقيق الفوز في كل المباريات المقبلة في الدوري مع التركيز بشكل أكبر على حصد دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.











