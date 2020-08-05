عمرو يوسف يواسي الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت الضخم

حرص الفنان عمرو يوسف، على مواساة الشعب اللبناني لما حدث مساء أمس، من انفجار ضخم داخل العاصمة اللبنانية بيروت والذي نجم عنه عدد كبير من الشهداء والمصابين.

وعلق يوسف، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام قائلًا: " لبنان دائماً في القلب ، يا رب احفظ لبنان و اهلها".







