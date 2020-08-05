عمرو يوسف يواسي الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت الضخم

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:31 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
حرص الفنان عمرو يوسف، على مواساة الشعب اللبناني لما حدث مساء أمس، من انفجار ضخم داخل العاصمة اللبنانية بيروت والذي نجم عنه عدد كبير من الشهداء والمصابين.


وعلق يوسف، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام قائلًا: "لبنان دائماً في القلب ، يا رب احفظ لبنان و اهلها".


يذكر أن ماحدث في بيروت قد أثار حالة من الغضب والحزن الشديد بين صفوف رواد السوشيال ميديا كما عقب عدد كبير من المشاهير على ماحدث وأعربوا عن حزنهم الشديد على هذا الحادث ومانجم عنه من مصابين وقتلى.


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