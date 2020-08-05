البرازيل تسجل أكثر من 51 ألف حالة إصابة بكورونا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:29 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
سجلت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الأربعاء، 51603 حالات إصابة جديدة بكورونا، وفقا لما أفادت به قناة الغد الفضائية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 21 ساعة

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن سبب إقالته من تدريب الزمالك

منذ 35 دقيقة

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 15 ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 78 قتيلا و4 آلاف مصاب

منذ حوالي 6 ساعات

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

بايرن ميونخ يصر على ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل مواجهة الهلال والنصر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ديانج يفجر مفاجأة في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بيريز يفجر مفاجأة كبرى لريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة مصري واختفاء آخر في حادث بيروت

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يتفق مع لاوتارو قبل مباراة نابولي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. مدينة ووهان الصينية لم تسجل إصابات جديدة بكورونا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

فلسطين تسجل 4 إصابات بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 35

لليوم الثالث على التوالي.. هذه الدولة لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 8392 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

الهند تسجل 11502 إصابة جديدة بفيروس كورونا و325 وفاة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:36 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

12:00 ص

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

08:46 م

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

11:14 م

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

10:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا