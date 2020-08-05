ميدو يمتدح جمال حمزة ويوجه رسالة لجماهير الزمالك بشأنه









وجه أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، بشأن جمال حمزة نجم النادي الأبيض السابق.





وأوضح ميدو أنه يتمنى أن يسامح جمهور القلعة البيضاء جمال حمزة، والذي انتقل إلى صفوف الأهلي في فترة معينة، وأصبح من المغضوب عليهم.





وأشار ميدو إلى أن جمال حمزة حقق نجاحات كثيرة مع الزمالك وكان من أحرف لاعبي الفريق الأبيض لذلك على جماهير القلعة البيضاء أن تسامحهُ وهذه أمنية خاصة به.





وأكد مدرب مصر المقاصة السابق، أن جمال حمزة، حياته تغيرت كثيرا عندما رحل عن الزمالك وانتقل إلى صفوف الأهلي فكان هناك بعض الأشخاص ابتعدوا عنه نظرا لقدومه على تلك الخطوة.











