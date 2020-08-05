الأهلي ينفي رحيل كهربا وديانج

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:12 ص
الاهلي
الاهلي
محمد جمال
نفي أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلي الأنباء التى ترددت مؤخرًا عن رحيل جناح الفريق محمود عبد المنعم كهربا للدوري السعودي ولاعب الوسط اليو ديانج لأحد الدوريات الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد أمير توفيق أن هذا الكلام غير صحيح وأن لا يوجد عروض للثنائي بجانب عدم وجود نية لدى الأهلي فى التفريط فيهم حسبما صرح توفيق فى تصريحات صحفية اليوم.

ويذكر أن أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق،أكد أن المالي آليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي، ينتظر عرض كبير من أحـد الدوريات الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان أحمد حسن قال عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" ديانج ينتظر عرضا من أوروبا خلال الفترة المقبلة، وهذا بناء على كلام مع وكيل أعماله".

وأضاف:" وكيل ديانج أكد أن اللاعب مطلوب في أحد الدوريات الأوروبية الكبيرة في أورروبا، وهو الخبر الذي استقبله اللاعب بسعادة كبيرة".

وأكد الصقر:" ديانج يرغب في خوض تجربة احترافية في أوروبا، بعد خطوته الموفقة للغاية مع النادي الأهلي".

وأتم:" ديانج تحدث مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وأبلغه بالعرض الأوروبي في حالة وصوله وكان جيدًا له وللنادي، فأنه يريد الموافقة على تحقيق حلم حياته والاحتراف في أوروبا".

وأكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أنه من الوارد رحيل محمود عبدالمنعم "كهربا" إلى الدوري السعودي في الموسم القادم.

وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "لجنة التخطيط للكرة في الوقت الحالي تعيش في حيرة كبيرة بعد وجود حديث حول تلقي محمود كهربا عرضا كبيرا من نادي النصر السعودي للانتقال إليه في الموسم المقبل".

وأضاف: "رغم ان النادي الأهلي كان يرفض في البداية فكرة رحيل كهربا، إلا أنه هناك بعض الحسابات التي تجعل النادي يوافق على رحيله قبل الموسم الجديد".

وواصل:" الأهلي في الوقت الحالي يسعى لحسم صفقة رمضان صبحي ولو حسمت بشكل رسمي، سيكون هناك فرصة كبيرة لرحيل كهربا للدوري السعودي، خصوصا ان مركزه سيضم أكثر من لاعب".

وواصل:" العرض السعودي مغري بشكل كبير من الناحية المادية وقد يكون سبب ان الاهلي يفكر في ترك اللاعب لتحقيق استفادة مادية للاهلي وكهربا في نفس الوقت، لكن لو صفقة رمضان فشلت، فلن يرحل اللاعب".

أخبار تهمك

بيريز يفجر مفاجأة كبرى لريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 78 قتيلا و4 آلاف مصاب

منذ حوالي 4 ساعات

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

بايرن ميونخ يصر على ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة مصري واختفاء آخر في حادث بيروت

منذ حوالي 4 ساعات

ساعات تفصل مانشستر سيتي عن الصفقة الأولى هذا الصيف

منذ حوالي 14 ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يتفق مع لاوتارو قبل مباراة نابولي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موعد مباراة ليفربول وآرسنال في نهائي كأس الدرع الخيرية

منذ أقل من نصف ساعة

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

ديانج يفجر مفاجأة في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل مواجهة الهلال والنصر

منذ ساعة

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ حوالي 4 ساعات

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:36 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

12:00 ص

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

11:14 م

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

08:46 م

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

10:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا