الأهلي ينفي رحيل كهربا وديانج

نفي أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلي الأنباء التى ترددت مؤخرًا عن رحيل جناح الفريق محمود عبد المنعم كهربا للدوري السعودي ولاعب الوسط اليو ديانج لأحد الدوريات الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد أمير توفيق أن هذا الكلام غير صحيح وأن لا يوجد عروض للثنائي بجانب عدم وجود نية لدى الأهلي فى التفريط فيهم حسبما صرح توفيق فى تصريحات صحفية اليوم.





ويذكر أن أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق،أكد أن المالي آليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي، ينتظر عرض كبير من أحـد الدوريات الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان أحمد حسن قال عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" ديانج ينتظر عرضا من أوروبا خلال الفترة المقبلة، وهذا بناء على كلام مع وكيل أعماله".





وأضاف:" وكيل ديانج أكد أن اللاعب مطلوب في أحد الدوريات الأوروبية الكبيرة في أورروبا، وهو الخبر الذي استقبله اللاعب بسعادة كبيرة".





وأكد الصقر:" ديانج يرغب في خوض تجربة احترافية في أوروبا، بعد خطوته الموفقة للغاية مع النادي الأهلي".





وأتم:" ديانج تحدث مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وأبلغه بالعرض الأوروبي في حالة وصوله وكان جيدًا له وللنادي، فأنه يريد الموافقة على تحقيق حلم حياته والاحتراف في أوروبا".





وأكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أنه من الوارد رحيل محمود عبدالمنعم "كهربا" إلى الدوري السعودي في الموسم القادم.





وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "لجنة التخطيط للكرة في الوقت الحالي تعيش في حيرة كبيرة بعد وجود حديث حول تلقي محمود كهربا عرضا كبيرا من نادي النصر السعودي للانتقال إليه في الموسم المقبل".





وأضاف: "رغم ان النادي الأهلي كان يرفض في البداية فكرة رحيل كهربا، إلا أنه هناك بعض الحسابات التي تجعل النادي يوافق على رحيله قبل الموسم الجديد".





وواصل:" الأهلي في الوقت الحالي يسعى لحسم صفقة رمضان صبحي ولو حسمت بشكل رسمي، سيكون هناك فرصة كبيرة لرحيل كهربا للدوري السعودي، خصوصا ان مركزه سيضم أكثر من لاعب".





وواصل:" العرض السعودي مغري بشكل كبير من الناحية المادية وقد يكون سبب ان الاهلي يفكر في ترك اللاعب لتحقيق استفادة مادية للاهلي وكهربا في نفس الوقت، لكن لو صفقة رمضان فشلت، فلن يرحل اللاعب".



