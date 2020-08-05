الزمالك يفقد 4 لاعبين قبل مواجهة المصري

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:46 ص
الزمالك
الزمالك
أميرة فطيم
سيفتقد الفريق الأول للكرة بنادي الزمالك، مجموعة من لاعبيه قبل خوض مواجهة المصري البورسعيدي، والمقرر إقامتها، يوم الخميس الموافق 6 أغسطس الجاري، على ملعب الجيش، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسيغيب شيكابالا قائد فريق الزمالك، لمدة 8 مباريات، بسبب الإيقاف الذي تعرض له عقب أحداث مباراة السوبر التي جمعت الفريق الأبيض بالأهلي، في شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى غياب كلا من إمام عاشور، لمدة 10 مباريات، وعبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق، لـ3 مواجهات، بسبب الإيقاف، نظرا للاحداث ذات المباراة.

كما سيفتقد الزمالك لخدمات الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم؛ لتأخر وصولهم إلى القاهرة، بعد توقف الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد المصري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش.

ويحتل النادى الأهلى صدارة جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 49 نقطة، يليه المقاولون العرب برصيد 33 نقطة، فيما يتواجد بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويأتي الزمالك فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

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